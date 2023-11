I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: crolla balcone di un locale, 21 feriti - Almeno 21 persone sono rimaste ferite dopo che il balcone di un noto locale di Città del Capo, l’Athletic Club & Social, è crollato. Lo ha detto al “Daily Maverick” la portavoce della gestione del rischio disastri di Città del Capo, Charlotte Powell. L’incidente è avvenuto durante i festeggiamenti di un evento culturale che viene organizzato ogni primo giovedì del mese nel club. “Le circostanze esatte non sono note. Un totale di 21 persone ferite sono stati portati in vari ospedali”, ha dichiarato Powell. Secondo quanto riferito all’emittente sudafricana eNca dal responsabile della manutenzione, Rashied Kamaldien, l’edificio che ospitava il club era vecchio ed era stato progettato per ospitare appartamenti residenziali. (Res)