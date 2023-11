© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Americhe: Biden a omologo dominicano, lavoriamo per risolvere crisi ad Haiti - La partnership tra Stati Uniti e Repubblica Dominicana nasce da una “profonda amicizia”, ed è “più forte che mai”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, prima di un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo dominicano, Luis Abinader. “Stiamo lavorando per rafforzare la cooperazione economica e per il contrasto alla corruzione, oltre alla necessità di gestire la crisi umanitaria ad Haiti”, ha detto. (segue) (Res)