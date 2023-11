© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Cile: Biden incontro omologo, lavoriamo per lo sviluppo economico di tutto l’emisfero - Le autorità di Stati Uniti e Cile stanno lavorando per sviluppare le economie di tutto l’emisfero occidentale. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo cileno, Gabriel Boric. “Le nostre relazioni bilaterali risalgono a più di 200 anni fa: stiamo lavorando per sviluppare le economie di tutti l’emisfero”, ha detto. (segue) (Res)