Russia-Kuwait: Lavrov, valutiamo di abolire completamente i visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Kuwait stanno discutendo la questione della completa abolizione dei visti. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a seguito dei colloqui con il suo omologo kuwaitiano Salem Abdullah al Jaber al Sabah. "Abbiamo concordato oggi di pensare a come preparare un accordo intergovernativo sulla cancellazione completa del regime di visti per i cittadini dei nostri Paesi. Vorremmo firmare un documento in merito senza indugio", ha detto Lavrov in una conferenza stampa congiunta a Mosca. (Rum)