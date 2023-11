Russia-Kuwait: ministri Esteri discutono a Mosca la situazione in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Russia e Kuwait, Sergej Lavrov e Salem Abdullah al Jaber al Sabah, hanno discusso oggi della situazione in Medio Oriente. Lo ha affermato lo stesso Lavrov nel corso di una conferenza stampa congiunta a Mosca. "Abbiamo parlato di temi regionali attuali. Abbiamo dato priorità alla risoluzione del conflitto in Medio Oriente, tenendo conto della forte escalation nella zona di conflitto israelo-palestinese", ha detto l'esponente del governo russo. "La Russia, come il Kuwait, condanna categoricamente e respinge qualsiasi atto terroristico, così come l'uso indiscriminato della forza contro i civili, la presa di ostaggi", ha sottolineato Lavrov, aggiungendo che gli sforzi per riprendere i colloqui su una soluzione pacifica dovrebbero essere accelerati. La Russia è molto preoccupata per tutti i tentativi di distruggere la prospettiva della creazione di uno Stato palestinese, ha concluso il ministro russo. (Rum)