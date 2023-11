Ucraina: ministro Esteri Kuleba, la Russia deve andarsene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia “deve andarsene” dall'Ucraina: il principio fondamentale per una formula di pace che ponga fine alla guerra tra i due Paesi deve essere il rispetto della “sovranità e dell’integrità territoriale” dell'ex repubblica sovietica. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Per il titolare della diplomazia di Kiev, finché la Russia non si ritirerà, “non ha senso parlare” con Mosca. Kuleba ha poi osservato che, se volesse veramente negoziare, la Russia cesserebbe di lanciare missili contro l'Ucraina “ogni notte” né invierebbe più fanteria e truppe corazzate nel Paese. “Non ci si comporta in questo modo quando si vuole trattare”, ha quindi evidenziato il ministro degli Esteri ucraino. Kuleba ha, infine, risposto “no” quando gli è stato chiesto se siano in corso colloqui riservati tra Kiev e Mosca. (Geb)