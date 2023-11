© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia ha esportato merci per un valore di 4,7 miliardi di euro a settembre, il 10,6 per cento in meno rispetto a un anno fa, mentre le importazioni sono aumentate del 6,7 per cento e sono state pari a 5,4 miliardi di euro. Lo riporta l'Istituto di statistica del Paese. La copertura delle importazioni con le esportazioni è stata dell'87,7 per cento. (Seb)