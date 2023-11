Romania: tasso disoccupazione si mantiene al 5,4 per cento a settembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato a settembre 2023 è stato del 5,4 per cento, simile a quello registrato ad agosto, ma il tasso di disoccupazione giovanile rimane su un livello elevato, al 22,3 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Il numero dei disoccupati (15-74 anni) stimato per settembre 2023 è pari a 444.400 persone, in calo rispetto al mese precedente (446.600 persone), ma anche rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (448.200 persone). Riguardo al genere, il tasso di disoccupazione maschile supera quello femminile di 0,9 punti percentuali (rispettivamente 5,8 per cento per gli uomini e 4,9 per cento per le donne). I dati mostrano che tra i giovani, di età compresa tra i 15 ei 24 anni, il tasso di disoccupazione rimane a un livello elevato, pari al 22,3 per cento. Per gli adulti (25-74 anni), il tasso di disoccupazione è stato stimato al 4,5 per cento per settembre 2023 (4,2 per cento per le donne e 4,6 per cento per gli uomini). Il numero di disoccupati di età compresa tra 25 e 74 anni rappresentava il 78,2 per cento del numero totale di disoccupati stimato per settembre 2023. (Rob)