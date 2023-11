Maltempo: Musumeci, semplificare procedure, troppi enti si occupano di prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Semplifichiamo le procedure. E' giusto che un sindaco si assuma la responsabilità delle sue scelte: ma una cosa è la colpa, altra cosa è il dolo". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, intervenuto ad "Agorà" su Rai3. "Troppi Enti si occupano di prevenzione. Troppi. E quando sono in tanti finisce che nessuno fa niente", ha aggiunto. Per questo "qui occorre semplificare. Lo ho detto anche al presidente del Consiglio che è d'accordo con me", ha concluso. (Rin)