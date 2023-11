Un'altra protesta contro la Ztl, il video è virale: "L'artre città lo fanno? Roma nun accetta imitazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un video per lanciare una nuova protesta contro le restrizioni alla circolazione nella Zona a traffico limitato della fascia verde a Roma è diventato virale nelle chat di messaggistica. Nonostante l'accordo tra la Regione e il Comune, che - tra le altre cose - consente di far slittare di un anno le limitazioni per i motori diesel Euro 4 e permette alle Gpl mono e bi fuel di circolare, le manifestazioni dei comitati dei cittadini proseguono. La prossima è prevista per sabato 18 novembre alle 14:30 alla fermata Monti Tiburtini della Metro B. E i comitati hanno realizzato un video sulle note del celebre brano di Lando Fiorini "Roma nun fa la stupida stasera" reinventando il testo.Nel video - che apre con due citazioni, una di Sandro Pertini e l'altra di una persona comune, tale Claudio Testa - il cantante intona i versi rielaborati: ""I romani, si je prospetti na città più green, ma ndo' 'n finale a circola' so' solo li ricchi co' la limousine, te se rivorteno 'ncazzati come i Fedayn". E ancora: "Roma nun vole fasce de colore, si voi parla' de mobilità leva le Ztl e tutti li varchi che ci hai". Oppure "Roma nun vole blocchi alla barriera" ma anche "Roma tu nun fai più distinzioni tra motorini e furgoni" o "famme scorda' quanno l'ho comprata, che quarche rata è ancora da paga' e mo' è da rottamazione". Il brano rielaborato quindi va a concludere: "Ma anche l'artre città lo fanno! Roma nun pò accetta' l'imitazione". (Rer)