Kazakhstan: Astana ottiene status di centro finanziario degli Stati turchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Astana ha ottenuto lo status di centro finanziario del mondo turco. Lo ha annunciato il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, durante il suo discorso al vertice dell'Organizzazione degli Stati turchi (Ots) in corso nella capitale. “Per rafforzare i legami economici è necessario sviluppare il mercato della finanza verde. Come sapete, il Kazakhstan ha proposto la creazione di un Consiglio della finanza verde turca. È stata sostenuta l'iniziativa di assegnare ad Astana lo status di centro finanziario del mondo turco. Vi ringrazio sinceramente per questa decisione", ha detto Tokayev. Il capo dello Stato ha sollecitato anche un ampliamento del commercio interregionale e un focus sugli investimenti nell’economia. Il Fondo d'investimento turco svolge un ruolo speciale su questi fronti, ha detto Tokayev. I Paesi dell’Organizzazione degli Stati turchi a Istanbul hanno firmato un accordo sulla creazione del Fondo turco per gli investimenti (Tyf) nel marzo 2023. Ciascuno Stato membro partecipa al fondo con 70 milioni di dollari in azioni versate. (Res)