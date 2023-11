Governo: Borghi (Iv), audio Meloni non è scherzo ma operazione di disinformazione per colpire Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "La telefonata a Giorgia Meloni non è uno scherzo, ma una autentica operazione di disinformazione per colpire il nostro paese, che è all'incrocio tra Ucraina e Medio oriente. I due comici russi sono tutto tranne che burloni e personaggi dello spettacolo". Lo dice a Omnibus su La7 il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, membro del Copasir. "C'è da dire anche che la comunicazione di palazzo Chigi mostra una serie di stop and go che meritano un approfondimento. Prima il governo ha espresso rammarico, poi il sottosegretario Fazzolari ha parlato esplicitamente di trappola russa. Infine il sottosegretario Mantovano ha derubricato la vicenda a scherzo di cui Giorgia Meloni si sarebbe accorta. È chiaro che queste tre interpretazioni stridono tra di loro, e necessitano di un approfondimento di comprensione. Ora – conclude Borghi – bisogna evitare due rischi: che finisca a tarallucci e vino, e che si crei il capro espiatorio. Occorre invece capire bene cosa è accaduto a tutta la filiera di Palazzo Chigi, per evitare che simili episodi si ripetano". (Rin)