Maltempo: Sala, in questo momento situazione sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento "stanno facendo prove sulla vasca ma non c’è necessità di aprirla, per cui la situazione è sotto controllo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del congresso nazionale del movimento forense rispondendo a chi gli ha chiesto un aggiornamento sull’alleata maltempo. Il sindaco ha poi aggiunto che "bisogna aspettare ancora un paio d’ore per vedere quello che scende da Nord". "Credo che oggi non sarà un problema", ha concluso. (Rem)