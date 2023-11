Grecia: terremoto nel'Eubea ha provocato frane e diversi danni materiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terremoto di magnitudo 5.2 avvenuto questa mattina in Grecia ha provocato diverse frane sull'isola di Eubea: sono state danneggiate le vetrine dei negozi vicino alla chiesa di Giovanni il Russo. Lo riferisce il portale di notizie locali "eviaonline.gr" che cita il governatore della Grecia centrale Fanis Spanos. "In alcune zone si sono verificate delle frane. Le scosse hanno causato lievi danni materiali ad alcuni negozi, soprattutto nei pressi della chiesa di San Giovanni il Russo (a Prokopi), delle finestre sono state danneggiate. Le scuole hanno interrotto le lezioni e scortato i bambini fuori dagli istituti. Spetterà agli amministratori decidere se continuare" lezioni", ha riferito il portale. Il portale riporta anche che è crollato un controsoffitto presso la stazione di polizia del comune di Mantudi, ma non ci sono state vittime. (Gra)