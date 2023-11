Migranti: forze libiche arrestano numerosi clandestini a Nalut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità di sostegno alla stabilità, milizia libica con base a Tripoli, ha annunciato l'arresto di numerosi migranti illegali di diverse nazionalità nella città di Nalut, circa 230 chilometri a sud-ovest dalla capitale, non distante dal confine con la Tunisia. L'arresto dei migranti, spiega la milizia in una nota ripresa dal quotidiano “Ean Libya”, rientra nell'ambito delle continue campagne volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. I migranti arrestati sono stati deferiti al Dipartimento per l'immigrazione illegale (Dcim) di Tripoli dopo aver intrapreso le procedure legali contro di loro. (Lit)