Libia: esplode deposito di munizioni a Zliten

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un deposito di munizioni è esploso la scorsa notte nella città di Zliten, in Libia, a metà strada tra la capitale Tripoli e la municipalità di Misurata. Il deposito era situato all'interno di uno dei siti militari di Zliten. Le aree vicine all'esplosione sono state evacuate, riferisce il quotidiano libico online “Ean Libya”. L'esplosione ha provocato danni e incendi alle abitazioni limitrofe. Non sono stati segnalati feriti a parte una persona rimasta intossicata. Gli incendi sono stati spenti dall'Autorità nazionale per la sicurezza, dall'Autorità per la medicina d'urgenza e dalle forze di sicurezza. (Lit)