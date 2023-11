Sicurezza: Libia e Francia discutono programma bilaterale di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia e l’ambasciata di Francia a Tripoli hanno discusso ieri dell’attivazione del programma bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza. Un incontro la riguardo si è tenuto ieri tra la direttrice delle pubbliche relazioni del ministero dell’Interno, Nourddeine Abou-Jreda, e l'addetto alla sicurezza presso l'ambasciata francese. Secondo il sito web d’informazione “Afrigate”, i due hanno concordato le modalità per tenere una riunione sulla sicurezza a livello ministeriale per concordare l'avvio di una cooperazione bilaterale nella lotta alla droga, alla criminalità organizzata, al terrorismo e all'immigrazione clandestina. (Lit)