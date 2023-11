Libia: Conferenza internazionale per la ricostruzione adotta la “Dichiarazione di Derna”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti alla Conferenza internazionale per la ricostruzione delle regioni colpite delle inondazioni in Libia orientale lo scorso settembre hanno adottato ieri, 2 novembre, la "Dichiarazione di Derna". Secondo il quotidiano libico “Al Watan”, il testo afferma la volontà dei partecipanti alla conferenza tenuta nelle città di Derna e di Bengasi, in Cirenaica, di collaborare con il governo libico dell’est, non riconosciuto dal gran parte della comunità internazionale. "Inizieremo da ora, mano nella mano, in modo rapido ed efficace, il processo di ripristino delle città danneggiate e piene di dolore affinché possano essere riempite con speranza, ricostruzione e sviluppo", si legge nella dichiarazione. (Lit)