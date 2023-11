Libia-Russia: capo commissione parlamentare Affari esteri incontra ambasciatore russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Youssef al Akori, capo della commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti della Libia, ha incontrato l'ambasciatore russo nel Paese nordafricano, Aydar Aganin. L'incontro ha affrontato gli ultimi sviluppi politici libici, oltre agli sforzi compiuti per organizzare elezioni secondo le leggi approvate dal Comitato misto 6+6 (formato da membri della Camera dei rappresentanti e dell’Alto Consiglio di Stato) e deliberate dal Parlamento. Entrambe le parti hanno discusso del rafforzamento della cooperazione bilaterale e delle opportunità per gli studenti libici di studiare in Russia, nonché della ripresa degli accordi bilaterali come la cooperazione nel campo della sicurezza civile e della risposta alle catastrofi. (Lit)