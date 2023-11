Arabia Saudita: energia, Acwa Power aumenta del 16 per cento l'utile del terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società saudita che opera nella transizione energetica Acwa Power ha registrato un aumento di oltre il 16 per cento dell'utile netto del terzo trimestre. Lo riferisce il quotidiano emiratino “The National”, specificando che i ricavi derivano dall’entrata in funzione di nuovi progetti e dall'aumento delle tariffe per i servizi di sviluppo e gestione delle costruzioni. L'utile netto dell’ultimo trimestre è salito a 397,94 milioni di riyal sauditi (equivalenti a 106,08 milioni di dollari), ha dichiarato la società in un documento depositato ieri presso la borsa valori Tadawul. I ricavi del periodo sono aumentati di oltre il 22 per cento su base annua, arrivando a 1,54 miliardi di riyal, mentre l'utile operativo è salito quasi al 25 per cento, raggiungendo 814,2 milioni di riyal. Acwa Power, sostenuta dal Fondo d’investimento pubblico, opera in 12 Paesi tra Medio Oriente, Africa, Asia centrale e sud-est asiatico. Il portafoglio dell'azienda comprende 77 progetti in funzione, in fase di sviluppo avanzato o in costruzione, per un valore di investimento di 82,8 miliardi di dollari. (Res)