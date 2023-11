Arabia Saudita: petrolchimica Sabic perde 2,88 miliardi di riyal nell’ultimo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), la più grande azienda petrolchimica del Medio Oriente, ha registrato una perdita netta di 2,88 miliardi di riyal sauditi (768 milioni di dollari) nell’ultimo trimestre, rispetto a un utile netto di 1,84 miliardi di riyal nello stesso periodo dell'anno precedente. È quanto si legge sul documento depositato ieri presso la borsa valori Tadawul, citato dal quotidiano emiratino “The National”. Il calo della domanda di prodotti petrolchimici globali e le perdite non monetarie derivanti da un nuovo accordo con il Fondo d’investimento pubblico sono la causa di questo calo, sempre secondo “The National”. Il fatturato del periodo è sceso di quasi il 17 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi a circa 36 miliardi di riyal. L'azienda ha dichiarato di aver subito perdite non monetarie per 2,93 miliardi di riyal durante il trimestre a seguito dell'acquisizione da parte del fondo sovrano dell’Arabia Saudita (Pif) dell'intera partecipazione di Sabic nella Saudi Iron and Steel Company, meglio nota come Hadeed. Il prezzo medio di vendita dei prodotti petrolchimici a livello globale è diminuito del 5 per cento, trimestre su trimestre, mentre i prezzi dei prodotti agroalimentari sono aumentati dell'11 per cento, ha dichiarato la società. Sabic svolge un ruolo chiave per ridurre la dipendenza dell’Arabia Saudita dalle esportazioni di petrolio. L'anno scorso, l'azienda ha annunciato la creazione di un impianto per la conversione del greggio in prodotti petrolchimici a Ras Al Khair, con una capacità di 400 mila barili al giorno. (Res)