Medio Oriente: cittadino britannico, lasciare Gaza è stato un caos assoluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasciare Gaza attraverso il valico di Rafah è stato un caos assoluto. È quanto ha dichiarato Abdel Hammad, 67 anni, un chirurgo britannico che lavora per un ente di beneficenza a Gaza, e che ha raccontato di essere rimasto bloccato su un autobus per cinque ore con altre 54 persone mentre aspettava di ricevere il via libera per entrare in Egitto. L'esperienza di Abdel è stata raccontata dal figlio, Salim Hammad, al quotidiano "The Guardian". "Sta andando al Cairo con l'aiuto del ministero degli Esteri, e poi si spera che da lì possa tornare a casa. Penso che l'emozione prevalente sia solo il sollievo per il fatto che sia finalmente uscito e al sicuro". Un altro cittadino britannico in attesa di essere evacuato da Gaza ha detto di aver ricevuto un messaggio dal ministero degli Esteri che spiegava che il governo britannico avrebbe pagato per due notti di alloggio al Cairo ma non avrebbe facilitato i voli. In un messaggio inviato dal ministero si legge ai cittadini britannici che stanno lasciando Gaza si legge: "Possiamo offrire supporto nella pianificazione del proseguimento del viaggio, ma al momento non facilitiamo i voli dal Cairo al Regno Unito". (Rel)