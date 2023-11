Tunisia: ministro Esteri, condizioni del Fmi “inaccettabili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) che colpiscono i segmenti più vulnerabili della Tunisia sono "inaccettabili". Lo ha detto il ministro degli Esteri tunisino Nabil Ammar, durante un’intervista televisiva alla televisione pubblica tunisina, specificando che il dialogo con il Fmi rimane aperto. “La Tunisia ha il potenziale per uscire dalla crisi economica e il governo sta lavorando per snellire le procedure amministrative per facilitare il lancio di progetti e investimenti, in particolare per gli investitori tunisini all'estero", ha aggiunto Ammar. (Tut)