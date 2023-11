Ruanda: abolito il visto d'ingresso per i cittadini africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ruanda Paul Kagame ha eliminato il visto d’ingresso per tutti i cittadini di Paesi africani. “Non ci siano errori al riguardo. Qualsiasi africano può salire su un aereo per il Ruanda quando vuole e non pagherà nulla per entrare nel nostro Paese”, ha detto il presidente, spiegando che la mossa mira a capitalizzare le entrate del mercato turistico africano, spinto da una classe media in aumento. Dopo Seychelles, Gambia e Benin, il Ruanda diventa così il quarto Paese in Africa ad attuare l’esenzione del visto, battendo sul tempo il Kenya, il cui presidente William Ruto ha più volte dichiarato di voler procedere nella stessa direzione. Kigali promuove da tempo una campagna per rilanciare il proprio settore turistico, anche collaborando con squadre di calcio come l’Arsenal e il Bayern Monaco per proporre il Ruanda come destinazione turistica. Altri Paesi del continente hanno stipulato accordi bilaterali per l’esenzione dal visto: fra questi Ghana e Sudafrica, Uganda e Repubblica democratica del Congo. (Res)