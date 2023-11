Maltempo: Trenitalia, ritardi e cancellazioni su rete ferroviaria Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenitalia informa che, a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, la circolazione sta subendo importanti modifiche e i treni regionali potranno subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate, e in alcuni casi essere sostituiti con bus. "La circolazione è sospesa sulla linea Roma – Cassino tra Frosinone e Cassino per la caduta di un albero che fra Ceccano e Ceprano ha tranciato i cavi della linea elettrica e sulla linea Sulmona - Aquila - Terni per una frana in prossimità di Antrodoco Borgo Velino. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità di Trenitalia e Rfi", si legge in una nota di Trenitalia.(Com)