Energia: Socar, stoccati 2 miliardi d metri cubi di gas in depositi sotterranei in Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 2 miliardi di metri cubi di gas sono già stati stoccati quest'anno nei depositi sotterranei del gas (Ugs) in Azerbaigian. Lo ha detto Rasim Akhmedov, direttore del dipartimento di controllo del regime della compagnia statale di petrolio e gas dell'Azerbaigian Socar. "In preparazione alla stagione autunno-inverno di quest'anno, circa 2 miliardi di metri cubi di gas sono già stati pompati negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dell'Azerbaigian. Ciò ci consentirà di fornire ininterrottamente gas ai consumatori in base alla domanda durante i bruschi sbalzi di temperatura nella stagione autunno-inverno", ha detto Akhmedov. Il consumo medio annuo di gas in Azerbaigian è di 13 miliardi di metri cubi e il Paese caucasico dispone di capacità di stoccaggio di gas naturale che garantisce circa il 30 per cento della domanda interna. (Rum)