Germania: dal primo gennaio 2024 modifiche ai pasti delle Forze armate

- I pasti delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) subiranno radicali modifiche dal primo gennaio 2024 a causa della “dinamica dei prezzi di mercato, ma anche per ragioni di sostenibili”. I cambiamenti interesseranno “in particolare l'approvvigionamento di prodotti a base di carne bovina, frutta fresca e pesce congelato”. È quanto afferma l'Ufficio per il vettovagliamento della Bundeswehr (Vpflabw) in una e-mail a uso interno, visionata dal quotidiano “Bild”. Con le modifiche, il Vpflabw intende ridurre i costi dei pasti per i militari, ma anche rispondere al “cambiamento nelle abitudini alimentari”. Dal prossimo anno, scompariranno quindi dai menu della Bundeswehr “involtini e polpette di manzo, hamburger, lucioperca, filetti di salmone e merluzzo, nonché ciliegie, pesche, fragole, arance e angurie”. Il pesce verrà proposto “soltanto una volta alla settimana”, mentre la carne bovina verrà sostituita soprattutto da pollame e maiale, nonché da alimenti vegetariani e vegani.(Geb)