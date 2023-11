Maltempo: Sala a commercianti, noi non possiamo garantire nessun tipo di ristoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui commercianti "io non saprei cosa dire perché noi certamente non possiamo garantire nessun tipo di ristoro". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del congresso nazionale del movimento forense rispondendo a chi gli ha segnalato la prima stima dei danni di Confcommercio e gli ha chiesto quale potrebbe essere un'eventuale procedura. "Vediamo se il governo prenderà decisioni a proposito", ha aggiunto. Sala ha poi affermato che la situazione "è uguale per i privati". La cosa che va vista "è quanti sono assicurati e quanti possono rivalersi sulle assicurazioni", ha concluso. (Rem)