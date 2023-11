Milano: Fitch conferma il rating a lungo termine di Città Metropolitana a "BBB", con outlook stabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fitch - commenta Dario Veneroni, consigliere delegato al bilancio - conferma la bontà del lavoro che stiamo facendo nonostante le grandi difficoltà legate alla difficile congiuntura economica che sta vivendo il nostro Paese e l'aumento dei costi energetici e delle materie prime; il mantenimento del rating BBB, outlook stabile, non era scontato e ciò ci rende fiduciosi anche per la messa a terra dei tanti progetti legati al Pnrr in capo alla Città metropolitana. Ma adesso è necessario un cambio di passo da parte del Governo e del Parlamento, serve una riforma delle autonomie locali che dia risorse certe a questo Ente nato coerentemente con gli obiettivi e le strategie europee, che identificano le città e le aree urbane come i luoghi chiave della crescita intelligente, dell'innovazione e della inclusività". Infine, come evidenziato da Fitch, si registra un crescente aumento degli investimenti, considerata la crescente domanda di interventi di manutenzione e ripristino dopo un decennio di riduzione degli investimenti nelle infrastrutture scolastiche e stradali, dovuta alla presenza di maggiori fondi rispetto agli anni precedenti da parte dell'UE e del governo centrale, compreso anche il Piano di ripresa e resilienza. (Com)