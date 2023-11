Fvg: Protezione civile, nella giornata di ieri 2.164 chiamate al 112 per maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 2.164 le chiamate giunte ieri al numero unico di emergenza 112 in Friuli Venezia Giulia, durante l’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione civile. Nella notte, dalla mezzanotte alle 6:30, sono giunte altre 294 telefonate per segnalare problemi legati al maltempo. Il picco si è registrato tra le 23 e la mezzanotte con 216 chiamate ricevute. Fra le maggiori criticità segnalate, lo straripamento del Rio Canale ad Avasinis e del torrente Palar ad Alesso, sempre nel comune di Trasaghis, con decine di case allagate. Case allagate anche a Ragogna e a Gemona. Una persona è rimasta bloccata nell’autovettura a Sompcornino, comune di Forgaria nel Friuli, a seguito di un guasto dovuto all’allagamento del vano motore. Segnalate anche due frane sulla pontebbana Ss13 nel comune di Tarvisio e sulla Sp22, Val Cosa, a Clauzetto. Problemi anche per alcuni turisti francesi e tedeschi in villeggiatura nei pressi del fiume Tagliamento. (Frt)