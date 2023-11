Roma: M5s, campo Testaccio, ventennale fallimento della politica del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bonifica del campo di calcio di Testaccio di Roma è una delle "tappe ricorrenti di un ventennale fallimento della politica del Pd". Lo dichiarano il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle, Daniele Diaco, e la capogruppo del M5s in Municipio Roma I, Federica Festa. In una nota Diaco e Festa spiegano: "Sono passati 17 anni da quando il sindaco Veltroni pensò bene di voler creare sotto lo storico campo di calcio di Testaccio un parcheggio, senza fare i conti con la storia e i reperti sotterranei. Era il 2006. Da allora - aggiungono - non se ne è fatto più nulla perché il Consorzio Romana Parcheggi non ha poi mai iniziato i lavori. Mai concretizzate le proposte partecipate dal territorio durante il governo Marino e, nonostante i roboanti annunci della minisindaca Alfonsi, la Regione Lazio allora guidata da Zingaretti non trovò mai le risorse per sostenere il progetto partecipato. Quindi nel 2020 la sindaca Raggi dovette per inerzia riportare la competenza del Campo Testaccio al Dipartimento Patrimonio per rilanciare iniziative concrete, come il progetto del 2021 presentato dalla Lega Dilettanti e da 2 anni chiuso in un cassetto. E oggi l'ennesima bonifica momentanea, per di più a carico della As Roma, che teniamo a ringraziare, a sancire le tappe ricorrenti di un ventennale fallimento della politica del Pd: lo stesso partito che tuttora dice di attendere la proposta di quello stesso Consorzio che per 10 anni non ha avviato i lavori", concludono Diaco e Festa. (Com)