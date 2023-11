Germania: ministro Finanze Lindner difende “freno all'indebitamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha difeso il “freno all'indebitamento”, vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania. In un contribuito per il settimanale “Der Spiegel”, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha affermato che questo strumento è una forma di “saggezza” e costringe i politici ad assumersi una “responsabilità reale”. Per il ministro delle Finanze tedesco, il freno all'indebitamento non permette, infatti, di “promettere sempre tutto a tutti”. Allo stesso tempo, come evidenzia Lindner, la norma è diritto costituzionale vigente e può essere modificata soltanto con un voto a maggioranza dei due terzi al Bundestag. Sospeso nel 2020 per finanziare la risposta del governo federale alla crisi del coronavirus, il vincolo di bilancio è stato ripristinato nel 2023. (Geb)