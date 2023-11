Russia-Kuwait: Lavrov riceve omologo al Sabah a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Russia e Kuwait, Sergej Lavrov e Salem Abdullah al Jaber al Sabah, stanno tenendo dei colloqui a Mosca. "Più recentemente, lo scorso marzo, abbiamo celebrato il sessantesimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche. Oggi abbiamo un'ottima opportunità per rivedere tutte le aree della nostra cooperazione in conformità con gli accordi raggiunti dai nostri leader", Lavrov ha detto all’inizio dei negoziati. Il ministro del Kuwait ha osservato che entrambi i Paesi hanno forti relazioni. "Speriamo di poter discutere i modi per espanderle e promuoverle. E, naturalmente, spero che ci sarà l'opportunità di discutere degli eventi attualmente in corso nel mondo e nella regione. Stiamo assistendo a grandi sfide che la regione deve affrontare. Apprezzerò le vostre valutazioni oneste e trasparenti di questi eventi", ha affermato il capo della diplomazia kuwaitiano. (Rum)