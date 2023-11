Torino: su un camper diretto ad un rave party con droga, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stavano viaggiando verso un rave party in Francia con un camper carico di droga e soldi in contanti, fino alla scoperta dei Carabinieri di Chivasso. Cinque persone tra i 24 e i 30 anni sono state arrestate dal Comando dei Carabinieri dopo un controllo lo scorso 27 ottobre. Tra i ritrovamenti 603 grammi di ketamina, 305 grammi di eroina, 256 grammi e 90 pastiglie di ecstasy, 34 grammi di cocaina e 35 confezioni di funghi allucinogeni, oltre che 1.770 euro in contanti. Le indagini dovranno verificare se i 5 erano solo corrieri o fossero spacciatori. (Rpi)