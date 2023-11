Vietnam-Mongolia: Hanoi e Ulan Bator pronte a rafforzare cooperazione legislativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale del Vietnam, Vuong Dinh Hue, e il presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, hanno ribadito la loro propensione ad incentivare gli scambi tra i rispettivi organi legislativi in vista del 70mo anniversario delle relazioni diplomatiche, che cadrà nel 2024. Lo riporta il quotidiano "Vietnam News", precisando che il capo del massimo organo legislativo di Hanoi ha ricevuto Khurelsukh ieri nella capitale vietnamita. Vuong Dinh Hue ha valutato positivamente le relazioni tra i rispettivi organi legislativi, esprimendo inoltre soddisfazione per il "reciproco sostegno" dimostrato dai due Paesi nei consessi multilaterali. Il rappresentante vietnamita ha inoltre auspicato il sostegno della Mongolia alla libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale, rivendicato dalla Cina quasi nella sua totalità. Khurelsukh, da parte sua, ha riaffermato l'intenzione della Mongolia di espandere la cooperazione con i Paesi dell'Indo-Pacifico e in particolare con il Vietnam, definito "un partner importante". (Cip)