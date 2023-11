India: il 7 novembre elezioni statali in Chhattisgarh e Mizoram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati indiani del Chhattisgarh e del Mizoram andranno al voto il 7 novembre per rinnovare le loro assemblee legislative. Nel Mizoram si voterà nella sola giornata del 7, mentre per il Chhattisgarh è prevista anche una seconda fase, il 17 novembre. Nel corso del mese andranno alle urne anche il Madhya Pradesh (17 novembre), il Rajasthan (23 novembre) e il Telangana (30 novembre). Per tutti lo scrutinio si terrà il 3 dicembre. Nel Chhattisgarh sono iscritti nei registri elettorali 20.380.079 elettori, chiamati a eleggere 90 rappresentanti. Nell’attuale assemblea la maggioranza è del Congresso nazionale indiano (Inc), che esprime il capo del governo, Bhupesh Baghel. L’elettorato del Mizoram è composto da 856.868 persone mentre l’assemblea legislativa conta 40 seggi, la maggioranza dei quali è ora occupata dal Fronte nazionale mizo (Mnf), il cui presidente Zoramthanga è il capo del governo uscente. (segue) (Inn)