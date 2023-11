Regno Unito: ambasciatrice d'Israele, per comunità ebraica Londra è meno sicura di Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità ebraica del Regno Unito si sente meno sicura a Londra che in Israele. È quanto ha dichiarato al quotidiano "The Telegraph" l'ambasciatrice d'Israele nel Regno Unito, Tzipi Hotovely, affermando che la comunità ebraica ha paura a causa "dell'ideologia jihadista" testimoniata durante le proteste filo palestinesi nella capitale lo scorso mese. Hotovely ha insistito dicendo che "questo non è solo Israele-Palestina" e ha detto che il suo messaggio al popolo britannico è che l'ideologia che viene "cantata nelle strade di Londra è la stessa ideologia che ha abbattuto le Torri Gemelle a New York". (Rel)