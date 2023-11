Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessore di Roma Capitale allo Sport, ai grandi eventi, al turismo e alla moda Alessandro Onorato in collaborazione con l'As Roma partecipa con tifosi e cittadini ad una pulizia straordinaria organizzata a Campo Testaccio, in occasione della ricorrenza della prima partita giocata dalla Roma nell'impianto il 3 novembre del 1929. Roma, via Nicola Zabaglia 29-43 (ore 11) (Rer)