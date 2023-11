Regno Unito: Banca d'Inghilterra, Paese sta affrontando economia stagnante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta affrontando un'economia stagnante e un'inflazione persistente, poiché ha mantenuto i tassi di interesse ai livelli più alti degli ultimi 15 anni. E' quanto riferito dalla Banca d'Inghilterra, secondo cui la politica rimarrà restrittiva "per un lungo periodo di tempo". Come riporta il quotidiano "Financial Times", l'istituto centrale ritiene che la crescita economica rimarrà "ben al di sotto delle medie storiche" nel medio termine, con il governatore Andrew Bailey Che ha affermato che il Comitato di politica monetaria osserverà "da vicino" per vedere se saranno necessari ulteriori aumenti dei tassi. La Banca d'Inghilterra prevede ora una crescita piatta nel terzo trimestre, più debole di quanto previsto in precedenza, con un'espansione solo dello 0,1 per cento negli ultimi tre mesi dell'anno. (Rel)