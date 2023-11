Auto: Bmw, utile in crescita del 18,2 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Bnw ha registrato nel terzo trimestre del 2023 un aumento dell’utile prima degli interessi e delle tasse a 4,35 miliardi di euro, pari a un +18,2 per cento su base annua. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il margine operativo è salito di circa un punto al 9,8 per cento. Allo stesso tempo, il fatturato ha sperimentato un incremento del 3,4 per cento a 38,5 miliardi di euro L'eccedenza è scesa, infine, del 7,7 per cento a 2,93 miliardi di euro. (Geb)