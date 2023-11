Russia: viceministro Esteri, Ue ha perso circa 1.500 miliardi di dollari a causa delle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perdite totali dell'Unione Europea dalle sanzioni economiche contro la Russia hanno raggiunto circa 1.500 miliardi di dollari. E' quanto ha detto il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko, a margine del Forum economico eurasiatico in corso a Samarcanda, in Uzbekistan. "Le perdite totali dell'Unione europea, secondo le stime più modeste, dalle sanzioni imposte e dalle decisioni prese nel campo economico per ridurre la cooperazione con la Russia ammontano a circa 1.500 miliardi di dollari", ha affermato Grushko. Secondo il viceministro russo, secondo le dinamiche degli anni precedenti, quest'anno gli scambi commerciali avrebbero potuto ammontare a circa 700 miliardi di euro. L'anno prossimo, secondo il vice capo del ministero degli Esteri russo, il commercio tra la Russia e l'Ue potrebbe scendere a 50 miliardi di euro, "poi questa cifra può raggiungere lo zero". (Rum)