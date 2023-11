Medio Oriente: mille bambini palestinesi saranno curati negli ospedali degli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti accoglieranno mille bambini palestinesi dalla Striscia di Gaza, accompagnati dalle rispettive famiglie, per fornire loro le cure mediche necessarie negli ospedali del Paese fino alla loro guarigione. È questa la direttiva annunciata ieri dal presidente emiratino, Mohammed bin Zayed al Nahyan, durante una conversazione telefonica con la presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Mirjana Spoljaric Egger. Durante il colloquio, i due hanno concordato sulla necessità di garantire cure mediche e aiuti alla popolazione civile della Striscia di Gaza e sull’urgenza di intensificare gli sforzi internazionali in tal senso. L’iniziativa di accogliere mille bambini palestinesi negli ospedali emiratini, come precisa l’agenzia di stampa “Wam”, si inserisce nel contesto dell’impegno costante di Abu Dhabi a sostegno del “popolo palestinese fratello, in particolare ai bambini, di fronte alle difficili condizioni umanitarie in cui vivono”. (Res)