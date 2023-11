India: re del Bhutan giunto a Nuova Delhi per visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, accompagnato da una delegazione, è arrivato oggi in India per una visita ufficiale in programma fino al 10 novembre. A Nuova Delhi incontrerà il primo ministro indiano, il ministro degli Esteri e altri funzionari di alto livello. Il sovrano visiterà anche gli stati di Assam e Maharashtra. I due Paesi hanno stretti legami di amicizia e cooperazione e la visita offrirà l’opportunità di esaminare le relazioni e promuovere ulteriormente il partenariato bilaterale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. (Inn)