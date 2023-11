Serbia: coalizione guidata da socialista presenta lista elettorale “Ivica Dacic-primo ministro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione formata dal Partito socialista serbo (Sps) dalla formazione Serbia unica (Js) dai Verdi della Serbia (Zeleni Srbije) e dall'associazione Nasa Drina ha presentato alla Commissione elettorale repubblicana (Rik) la lista per le elezioni parlamentari del 17 dicembre. Lo riporta la stampa locale secondo cui il nome della lista è "Ivica Dacic-Primo ministro della Serbia". Il leader dell'Sps Ivica Dacic ha dichiarato che il suo partito continuerà a collaborare con il Partito progressista serbo (Sns) e che lui e il capo dello Stato Aleksandar Vucic "hanno concordato qualche settimana fa di presentarsi alle elezioni separatamente e dopo il voto di formare una coalizione". "È un'assoluta stupidaggine che abbiamo problemi nella cooperazione", ha detto Dacic, aggiungendo che l'Sps "non entrerà mai" in una coalizione con dei "falsi partiti europeisti e patriottici", definendo la cosa "fantascienza". (Seb)