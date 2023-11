Cina-Italia: in mostra a Hong Kong capolavori di Tiziano e del Rinascimento venezieano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata all’Hong Kong Museum of Art, la mostra “Titian and the Venetian Reinassance from the Uffizi” che presenta per la prima volta al pubblico locale capolavori di Tiziano e del Rinascimento veneziano provenienti dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze e da altri tre musei della Toscana. Attraverso cinquanta opere di artisti del calibro di Tiziano, Giorgione, Tintoretto e Paolo Veronese, viene illustrata la ricchezza del patrimonio artistico della scuola veneziana del XVI secolo. Tra i capolavori in mostra, anche “Flora”, una delle più straordinarie opere di Tiziano. Lo riferisce un comunicato del consolato generale d'Italia a Hong Kong. Finanziata dal Jockey Club Charities Trust, la principale fondazione culturale locale, l’esposizione è stata realizzata con il sostegno del consolato ed è il frutto della proficua collaborazione fra le Gallerie degli Uffizi e il dipartimento dei Servizi culturali di Hong Kong. La mostra di Tiziano e i veneziani presso l’Hong Kong Museum of Art rappresenta il principale evento culturale dell’anno legato all’Italia in città. (segue) (Com)