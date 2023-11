Cina-Italia: in mostra a Hong Kong capolavori di Tiziano e del Rinascimento venezieano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti l’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, Massimo Ambrosetti, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt e il sottosegretario alla Cultura, allo Sport e al Turismo di Hong Kong, Raistlin Lau. “La promozione della cultura in tutte le sue dimensioni è fondamentale per rafforzare le relazioni bilaterali e multilaterali in una maniera che rafforza il dialogo e la cooperazione. Questa grande mostra rappresenta un esempio del potere della cultura e sono lieto che tale messaggio sia sottolineato in questa occasione dall’arte di un genio universale quale è Tiziano, ma anche dall’incredibile periodo artistico del Rinascimento veneziano”, ha affermato l’ambasciatore Ambrosetti nel suo discorso di apertura. Dopo la mostra su Botticelli e il Rinascimento italiano del 2020 e sul barocco con capolavori dal Museo Capodimonte di Napoli del 2022, quello inaugurato a Hong Kong è il terzo grande progetto realizzato dall’Hong Kong Museum of Art in collaborazione con musei italiani. (Com)