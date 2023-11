Pd: Schlein, in piazza per giustizia sociale, pace, sanità e salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torniamo in piazza per la giustizia sociale e per la pace, c'è bisogno di tornare in piazza contro i tagli alla sanità pubblica, per la nostra proposta di salario minimo, per il diritto alla casa e allo studio e per il pianeta". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "Facciamo noi quello che dovrebbe fare chi governa, avere una visione d'insieme" ha aggiunto rispondendo alla domanda se non fossero troppi i temi portati alla manifestazione. (Rin)