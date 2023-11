Legge Bilancio: Schlein, è iniqua e non ha visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In generale il nostro giudizio è di una manovra iniqua e che non ha visione del paese. Abbiamo saputo da Eurostat che 63 il per cento delle famiglie italiane fa fatica ad arrivare a fine mese, ma questa manovra fa cassa sui poveri e sulle pensioni". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "Denunciamo dei tagli sulla sanità mentre si allungano le liste di attesa. Il taglio del cuneo fiscale è solo una proroga di un anno, i lavoratori non riceveranno un euro in più", ha aggiunto.(Rin)