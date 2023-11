Credito: Spagna, per Ibercaja utile di 180 milioni di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, Ibercaja ha registrato un utile di 280 milioni di euro, con un aumento del 68,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Tra gennaio e settembre, i ricavi della banca sono cresciuti del 31,3 per cento, raggiungendo i 912 milioni di euro. Ibercaja ha sottolineato in un comunicato che i progressi nella produttività e il dinamismo commerciale, incentrato sulla fornitura di una risposta personalizzata alle esigenze dei clienti e sull'ottimizzazione della struttura dei costi negli anni precedenti "sono alcuni dei fattori chiave che spiegano questa evoluzione".(Spm)