Maltempo: Calenda, serve legge su adattamento cambiamento climatico

19 luglio 2021

- "Solidarietà alle famiglie delle vittime e un ringraziamento a chi si sta adoperando in queste ore perché la situazione in Toscana e nel Nord Italia torni alla normalità il prima possibile. Serve una legge per l'adattamento al cambiamento climatico ora. Non possiamo più aspettare". Queste le parole di Carlo Calenda, leader di Azione. (Rin)